Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

vAmiga 1.0 Beta 1 ist raus Published 26.04.2021 - 17:03 by osz



Hier der Auszug aus dem Changelog des GitHub-Repository: Der DDF-Code in Agnus wurde überarbeitet.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Roms nicht gespeichert werden konnten, wenn der Rom-Ordner noch nicht erstellt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Emulator abstürzte, wenn ein IPL-Ereignis direkt vor einem TXD-Ereignis zugestellt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Emulator beim Beenden abstürzte.

Alle Konfigurationsfenster wurden restrukturiert.

Der Emulator hat eine Befehlskonsole (Debug-Terminal) erhalten, die durch Klicken auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste aufgerufen werden kann. vAmiga gibt es über die offizielle Website:

Der Quelltext von vAmiga steht auf GitHub zur Verfügung: News Source: https://github.com/dirkwhoffmann/vAmiga

Vor wenigen Tagen erschien Version 1.0 als Beta 1 des Amiga-Emulators vAmiga für MacOS. Dirkt Hoffmann schreibt auf seiner Seite, dass obwohl sein Amiga-Emulator vAmiga noch nicht perfekt ist und es vielleicht auch nie sein wird, er sich doch als recht stabil erwiesen hat. Folglich sei es an der Zeit gewesen Version 0.9 zu verlassen.Hier der Auszug aus dem Changelog des GitHub-Repository:vAmiga gibt es über die offizielle Website: https://dirkwhoffmann.github.io/vAmiga/ Der Quelltext von vAmiga steht auf GitHub zur Verfügung: https://github.com/dirkwhoffmann/vAmiga https://github.com/dirkwhoffmann/vAmiga

Back to previous page