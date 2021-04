Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 25.04.2021 - 11:54 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Eine schwarze Seele (Die Outtakes #33)



Heute bei den Outtakes: Alberne Akzente, Brauseschlauch und ein wartender Oger



https://www.youtube.com/watch?v=zwZVIqonItw





Gobliiins #06: Vogelfänger mit Korken (RetroPlay/Amiga)



Das Witzige bei dem Knobelspiel Gobliiins ist ja, dass man bei einem Level die Rätsel, die es zu lösen gilt, nicht auf Anhieb sieht, sondern sie sich erst quasi selbst noch schaffen muss. Dabei ist es nicht unbedint intuitiv, auf die verschiedenen Ansätze zu kommen. Aber da man sich häppchenweise vorwärtsarbeiten kann und die drei Charaktere einem immer brav Rückmeldung geben, ob man nun etwas gut gemacht hat oder nicht, kommt man Schritt für Schritt voran. Fangen wir den Vogel? Oder doch lieber den Schmetterling...?



https://www.youtube.com/watch?v=GnossVPE2ig





Gobliiins #07: Ein kitzliges Skelett (RetroPlay/Amiga)



Da hängt ein Skelett im Zimmer. Und es schaut nicht so wirklich glücklich aus... Aber es hat eine interessante Fußsohle! Also entlocken wir ihm doch mal ein Lachen und werden mit einem Schlüssel belohnt! Dennis navigiert die drei Goblins mit routinierter Lässigkeit durch das Labor, doch bei der Frage des Timings (die keine Frage des Timings ist) bleibt er tatsächlich hängen. Verflixte Knobelei aber auch...



https://www.youtube.com/watch?v=AlI_BvFGGDA





Historyline #218​: Brettspiele mit Kindern (RetroPlay/Amiga)



Der Generalfeldhagen ruft zur Lagebesprechung - erst die Kavallerie oder die Infantrie? Und wie steht's um den Bunker? Und was zuerst wohin? Die Musik wird langsam wieder bedrohlicher - zur Sicherheit einmal speichern. Und zwischendurch ein bisschen Geplauder über Familienbrettspiele und den Bonusmotivationsfaktor bei der Heimarbeit.



https://www.youtube.com/watch?v=-cuY6JNdE6s





Höhere Auflösungen für den Selbstbau-Amiga mit Hires-Denise (Bastel-Ecke) #AdAstra3000​



Endspurt für unseren nagelneuen Amiga500+: Nach einem Facepalm-würdigen Moment der Erkenntnis können wir die letzten Fehler beseitigen und: Der Selbstbau-Amiga funktioniert komplett und fehlerfrei!

Mit diesem Schwung geht dann gleich weiter zum Löten eines Adapters, der uns mit Hilfe eines Hires-Denise-Chips rekordverdächtige Amiga-Auflösungen von bis zu 1280x512 Bildpunkten bringt.



Wie immer gilt: NACHBASTELN AUF EIGENE GEFAHR! Im Zweifelsfall bitte einen Fachmann zu Rate ziehen!



