FrogFind.com: DuckDuckGo-Suche auf alten Systemen Published 24.04.2021 - 13:36 by osz



Ende März haben wir über 68k.news berichtet, einem Web-Projekt von Sean, der auf YouTube auch besser bekannt unter dem Namen Action Retro ist. Dabei handelt es sich um einen ressourcenschonende und Vintage-Computer freundlichen Parser für Google News. Heute wollen wir euch ein weiteres Projekt von Sean ans Herz legen: FrogFind!



Der begeisterte Sammler von alten Mac-Systemen hat eine ressourcenschonende Web-Suche aufgebaut, welche den auf Datenschutz spezialisierten Suchdienst DuckDuckGo als Basis nimmt. Alle Suchergebnisse und die nachfolgend aufgerufenen Seiten, folgt man den Links in den Suchergebnissen, basieren auf einfachem HTML 2 Standard ohne Bilder, CSS und JavaScript. Natürlich sind so viele heute übliche Seitenfunktionen nicht verfügbar, allerdings wird so immerhin der Zugang zu vielen dort liegenden Informationen über zahlreiche alte Rechner-Systeme mit Internetzugang ermöglicht.



Hier geht es zu FrogFind:

