Games That Werent: The Chaos Engine, frühe Bilder (Amiga) Published 24.04.2021 - 12:13 by AndreasM



https://www.gamesthatwerent.com/2021/04 ... y-screens/ The Chaos Engine, eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, wurde 1993 von The Bitmap Brothers für den Amiga und im Laufe der Jahre für verschiedene andere Plattformen veröffentlicht. Das Spiel wurde während seiner Entwicklung genau verfolgt, so wurden auch Screenshots verschiedener Elemente und Funktionen veröffentlicht, die es nicht in die endgültigen Fassung schafften. Grzegorz Antosiewicz liefert erneut eine Reihe von Bildern, in denen Funktionen hervorgehoben werden, die es nicht geschafft haben.

