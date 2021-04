Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Games That Werent: Chuck’s World Published 21.04.2021 - 16:48 by AndreasM



https://www.gamesthatwerent.com/2021/04/chucks-world/ Chuck's World von Fission Software war ein unveröffentlichtes Amiga-Plattformspiel, das auf verschiedenen Animationen über einen Charakter namens Chuck basierte, der von Steve Packer erstellt und unter Public Domain veröffentlicht wurde. Die Hauptfigur Chuck sah ein wenig aus wie etwas aus South Park und verkleidete sich als verschiedene beliebte Ikonen.

Back to previous page