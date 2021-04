Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Wayfarer 1.14 veröffentlicht Published 21.04.2021 - 16:46 by AndreasM



Änderungen:



* Eine Regression im cURL-Code wurde behoben

* Die HLS-Unterstützung kann jetzt in den Einstellungen deaktiviert werden

* Eine Regression im cURL-Code wurde behoben

* Ein Absturz bei der Initialisierung der Medienwiedergabe wurde behoben

* Kleinere Spielerverbesserungen

* Deaktivierte Medienwiedergabeunterstützung für andere CPUs als die G4- und G5-Familie



