Ask Your Amiga 0.6 veröffentlicht Published 21.04.2021 - 16:46 by AndreasM



Ich habe Annahmen zu Ask Your Amiga hinzugefügt. Annahmen sind die Art und Weise, wie die unterschiedliche Bedeutung eines Wortes in Wolfram alpha voneinander getrennt wird. Wer beispielsweise nach „Berlin“ fragt, werden Informationen über die deutsche Hauptstadt angezeigt. Aber auch eine Liste anderer Städte (hauptsächlich in den USA) mit dem Namen Berlin sowie andere Bedeutungen wie Berlin als Name oder Musikband (habe das noch nie gehört) und so weiter.



Wie auf der Webseite habe ich diese Annahmen an die Spitze der Ergebnisse gesetzt, um sie aus einem Zyklus-Widget auszuwählen.



Und ein kleiner Bugfix für Ask Your Amiga, besonders unter AROS, die Bilder wurden nicht richtig geladen, das war sehr schnell behoben.



