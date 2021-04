Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

7 Jahre kultmags.com & DOS-International 1988 Published 21.04.2021 - 16:44 by AndreasM



Ende März 2014 war es soweit, das nicht-kommerzielle Projekt



In den letzten 7 Jahren ist so einiges passiert:



Mehr als 1000 Hefte aus dutzenden Magazinreihen durften mit Erlaubnis der Verlage hier online gestellt werden, wodurch hier aktuell über 2500 Magazinen bereitgestellt werden dürfen.

Über 100 Bücher wurden von den Autoren für dieses Projekt freigegeben und dürfen hier kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Einige Spielevollversionen wurden ebenfalls für den kostenlosen Download, von den Entwicklern, freigegeben.

Mit über 1500 Arbeitsstunden füllte dieses Projekt fast meine gesamte Hobby-Freizeit in den letzten 7 Jahren aus.



Ich danke allen Personen die sich bisher bei diesem Projekt beteiligt und welche dieses Projekt unterstützt haben! Klaus Sommer schreibt:Ende März 2014 war es soweit, das nicht-kommerzielle Projekt http://www.kultmags.com erblickte das Licht der Welt und die Webseite ging mit den ersten Zusagen von Verlagen und Autoren online!In den letzten 7 Jahren ist so einiges passiert:Mehr als 1000 Hefte aus dutzenden Magazinreihen durften mit Erlaubnis der Verlage hier online gestellt werden, wodurch hier aktuell über 2500 Magazinen bereitgestellt werden dürfen.Über 100 Bücher wurden von den Autoren für dieses Projekt freigegeben und dürfen hier kostenlos zur Verfügung gestellt werden.Einige Spielevollversionen wurden ebenfalls für den kostenlosen Download, von den Entwicklern, freigegeben.Mit über 1500 Arbeitsstunden füllte dieses Projekt fast meine gesamte Hobby-Freizeit in den letzten 7 Jahren aus.Ich danke allen Personen die sich bisher bei diesem Projekt beteiligt und welche dieses Projekt unterstützt haben!

Back to previous page