Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Musik: Viertes Psyria-Musikalbum in Planung # Online-Voting für neu geladene Tracks Published 21.04.2021 - 16:42 by AndreasM



Liebes Publikum,



Weitermachen - Die Reise geht weiter ...



Nach "The Last Obligation [EP] (2005)" und dem nachfolgenden Longplayer "The 2nd Chapter (2007)" mussten sich die Fans weitere 11 lange Jahre in Geduld üben, bis 2018 das lang erwartete Follow-up mit dem Longplayer "Moving On".



Mit dem vierten Album soll es diesmal etwas schneller gehen .



Nach aktuellen Plänen wird es sowohl neue als auch alte Titel enthalten.



Ihr habt jetzt die Wahl!



Welche Tracks der vorherigen Psyria-Musikalben möchten Ihr als Reload Version haben?



Ich lade Euch hiermit herzlich ein, an der Online-Abstimmung teilzunehmen. Nominiet Eure (max. 5) Lieblingstitel.



Die Abstimmung endet am 19.05.21



Danke für Eure Unterstützung!



https://www.umfrageonline.com/s/b120b0f Psyria schreibt:Liebes Publikum,Weitermachen - Die Reise geht weiter ...Nach "The Last Obligation [EP] (2005)" und dem nachfolgenden Longplayer "The 2nd Chapter (2007)" mussten sich die Fans weitere 11 lange Jahre in Geduld üben, bis 2018 das lang erwartete Follow-up mit dem Longplayer "Moving On".Mit dem vierten Album soll es diesmal etwas schneller gehenNach aktuellen Plänen wird es sowohl neue als auch alte Titel enthalten.Ihr habt jetzt die Wahl!Welche Tracks der vorherigen Psyria-Musikalben möchten Ihr als Reload Version haben?Ich lade Euch hiermit herzlich ein, an der Online-Abstimmung teilzunehmen. Nominiet Eure (max. 5) Lieblingstitel.Die Abstimmung endet am 19.05.21Danke für Eure Unterstützung!

Back to previous page