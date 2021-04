Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

SuperTuxKart V0.8.1_1.2 bereit gestellt Published 19.04.2021 - 22:15 by HelmutH



Dies sind die Änderungen:

- viel schnellere Startup: 7 Sekunden jetzt, statt 17

- Arbeitet mit FBO-Nutzung. Jetzt haben Sie einen viel schnelleren "Car-Choice" -Screen, sowie einen FPS-Anstieg des Spiels selbst. Wem, welchen FBO ist jetzt von Standard.

- kleine Beschleunigungen überall: Zum Beispiel, wenn Sie vorher ein Level wählen, gab es eine kleine "Pause" im Ton für 1-2 Sekunden, jetzt gibt es fast keine mehr.

- Alle Original-Shader, die mit dem Spiel arbeiten. (Sie können sehen, wie nach der Verarbeitung (Bewegungsunschärfe) Shader beispielsweise in der Ebene "SubsEA" arbeitet, wenn die "Beschleunigung" statt findet).

- Festes Laden von Addons, die seit dem Hardcoden gebrochen wurden.



- Daten / Cert.PEM und notwendigen Code hinzugefügt, um SSL-Verbindungen zu behandeln

- Das Display FPS ist standardmäßig aktiviert

- Mit GCC 10.3.0 neu kompiliert



