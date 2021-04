Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

RedPill V0.8.8 beta erschienen Published 19.04.2021 - 21:40 by HelmutH



-Ein Instrument, um Menschen zu ermächtigen, viele Spiele für Amiga ohne Programmierkenntnisse zu schaffen.

- Einfach zu verwenden und gleichzeitig komplexe Dinge zu tun.

-Mehr ein Spielzeug, um mit einem professionellen Werkzeug zu spielen, ohne Tausende von Funktionen zu haben, aber stattdessen nur wenige Funktionen, die sehr gut funktionieren.

-Erlaubt es Leuten, 2D-Spiele mit dem wahren Amiga-Gefühl zu erstellen!

-Es ist frei.

-Es ist noch in der Entwicklung.



