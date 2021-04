Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

ApolloOS Release6 veröffentlicht Published 19.04.2021 - 21:29 by HelmutH



Unsere neue Version "R6" enthält Verbesserungen im Vampire V4-Kern, ApolloOS, Software und auf der Benutzerebene. Mit unserem neuen strukturierten vierteljährlichen Release-Zeitplan zielen wir darauf ab, allen unseren Vampir-Benutzern eine klare und stetige Roadmap für mehr Qualität, Geschwindigkeit, Kompatibilität und wichtigste aller ...... Amiga FunTime zu geben!



Jeder im Apollo-Team möchte allen unseren treuen, begehrten und (positiven) kritischen Vampiren danken, um uns zu helfen, indem Sie Ihr Feedback, Ideen und Erfahrungen teilen. Gemeinsam werden wir Amiga wiederbeleben ....



Kern:



Das Upgrade Ihrer Apollo Vampire V4 wurde sehr einfach gemacht, indem er eine einzige herunterladbare Datei "Release6.exe" -Datei bereitstellt, die auf Ihrem V4 ausgeführt werden soll. Es dauert weniger als eine Minute.

Der Kern R6 hat eine verbesserte digitale Video-Ausgabekompatibilität, insbesondere für unsere beliebten usa-basierten Vampire.

Der Vampir V4 Core R6 wurde mit einer neuen Teilereinheit und mehreren anderen AMMX-Optimierungen eine "Motorüberholung" erhalten, was zu einer beeindruckenden Leistungssteigerung führte.

R6 bietet einen vollständig umgeschriebenen IDE-Treiber, wodurch Sie mehr Zuverlässigkeit und eine erhebliche Leistung erhalten, die sich noch weiter mit dem neuen implementierten IDE-Cache erhöht.



ApolloOS:



ApolloOS lässt die Kindheit zurück und wird allmählich zu einem reifen Betriebssystem für Ihren Apollo Vampir V4. Zunächst wurde die Gesamtstabilität verbessert, verringert oder sogar die Beseitigung von Chk und anderen Fehlern. Auch die Leistung wird mit einer glatteren Anwendungsreaktion und der Bildschirmhandhabung verbessert. Neue Dual-Status-Symbole, farbenfröhliche Themen, staatliche Indikator für Netzwerk, TimeSync und Autostart mit AWEB verbessern die Benutzererfahrung.

In ApolloOS R6 wird der Sagasd.Device-Treiber und der Fat-Handler aktualisiert, um Write and Automount (Hot-Swap) Ihrer fat32 formatierten SD-Card für einen einfachen Zwei-Wege-Dateiübertragung, Backup und Archivierung unterstützen.

Für unsere Audioliebhaber haben wir eine AHI 16-Bit-Sound-Unterstützung (Arne) für die HIFI-Soundwiedergabe.

Der Vampire Bootloader R6 verfügt über eine vollständigen Kompatibilität mit dem neuen Release von Core/ApolloOS R6, einem verbesserten Turbo-Installationsprozess und -unterstützung für den V500-V2 +. Registrierte Benutzer erhalten eine Update-E-Mail.



SOFTWARE:



Die ApolloOS-Sammlung kompatibler Demos ist gewachsen, also Klasse, wenn sich Ihr Favoriten dort befindet. Der beliebte Riva-Player wurde mit PIP- und Vollbild-Display verbessert.

Im Gaming-Bereich präsentieren wir das Potenzial von Apollo Vampire v4 mit der Alpha-Vorschau des neuen Jake & Peppy-Spiels und die portierung unseres frenzic friend Sonic the Hedgehog.

Für Atari Adepts wird der Emulator auf die neueste Version aktualisiert.



Benutzer:



Für neue Benutzer der Apollo Vampire V4 und ApolloOS haben wir unser First-Edition-Benutzerhandbücher erstellt.

Dies ist der Beginn eines neuen Benutzererfahrungsprogramms, um unsere Kommunikation und Beziehung mit Ihnen zu verbessern ...



