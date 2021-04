Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 18.04.2021 - 11:09 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Gobliiins #04: Schreckhafte Spinnen (RetroPlay/Amiga)



Hat Dennis etwa einen roten Hering* gefunden? Der Level ist abgeschlossen, doch die Maske haben wir gar nicht benötigt... Und nun stolpern die drei Goblins in eine Spinnenhöhle! Zaubern, Schubsen, Spinnen beseitigen... wie geht's zum Ausgang? Wir brauchen einen Klettermaxe...



(* ein "roter Hering" ist ein Gegenstand in einem Adventure, den man eigentlich gar nicht braucht)



https://www.youtube.com/watch?v=k2ylt_PgnTM





Gobliiins #05: Verrat! (RetroPlay/Amiga)



Autsch - so eine bissige Vogelscheuche!! Dabei ist doch eigentlich alles ganz offensichtlich - das Saatgut verhexen, aussäen und verhindern, dass die Vögel alles wegfressen. Doch die Scheuche schreckt lieber die drei kleinen Goblins als die Vögel und will zu ihrem Glück erst noch gezwungen werden. Und wenn es jetzt noch regnen würde... Zum Glück haben wir einen Zauberer unter uns! Und zur Belohnung... landen wir im Kerker. Na großartig...



https://www.youtube.com/watch?v=_c1vl7xFOD0





Historyline #217​: Warum spielen wir die Deutschen? (RetroPlay/Amiga)



Das Schlachtfeld ist gerade etwas statisch, doch unser Generalfeldhagen gibt sich optimistisch. Alles nur eine Frage der Zeit, und während Hagen den französischen Panzer platt macht, baut Dennis an seinem Klemmbausteinmodell weiter. Irgendwas zum Klappen halt... Der Feind offenbart seine Strategie und Hagen muss reagieren. Das ist kein Verlust, das ist im schlimmsten Fall ein temporärer Rückschlag.



https://www.youtube.com/watch?v=S4Ol2uG-HgE





Kinder-Adventures von Ron Gilbert (Retro ausgepackt)



Ron Gilbert ist zweifellos berühmt für seine Adventures Maniac Mansion und Monkey Island. Nach Monkey Island 2 war bei LucasArts für ihn Schluss, aber auch nach seinem Weggang hat er Adventures produziert - speziell für Kinder!

Wir packen einige der deutschen Version aus uns schauen uns die Schachteln genau an.



