Invyya kann jetzt vorbestellt werden Published 12.04.2021 - 08:48 by osz



Der Shoot 'em Up Titel Invyya wurde in der Vergangenheit im Internet vielerorts mit Videos und Beta-Versionen angeteasert. Nun ist es endlich soweit: Invyya kann vorbestellt werden. Bei dem Titel handelt es sich um geballte Baler-Action im Stil von Spielen wie R-Type, Menace und ähnlichen Titeln. Heißt: Durch den Weltraum fliegen, ballern, ausweichen, Extras einsammeln und Endgegner bekämpfen.



Der Download kostet 12 USD auf itch.io:



Wer Interesse an einer physischen Version hat, hat die Wahl zwischen zwei Versionen: Budget Version und Collector's Edition. Wobei es beide Versionen jeweils als Disketten- und CD-Ausgabe für das CD32 gibt.



Die Budget-Version besteht aus einer CD bzw. Diskette in einer CD-Kartonverpackung, einer 8-seitige Anleitung auf Deutch und Englisch und einem Aufkleber. Der Preis liegt bei 17 Euro für die Disketten- und 19 Euro für die CD-Version.



In der Collector's Edition bekommt man statt der CD-Kartonverpackung einen großen Karton fürs Regal. Zusätzlich gibt es zum Inhalt der Budget-Version noch eine microSD-Karte, auf der sich das Disk-Image und Bonusmaterial befinden. Außerdem enthält die Collector's Edition einen gewebten Mission Patch zum Aufbügeln, ein 24-seitiges Heft mit einer Kurzgeschichte auf Deutsch und Englisch von Constantin Gillies, sowie ein DIN-A2-Poster. Der Preis liegt hier bei 29 Euro für die Disketten-Version und bei 32 Euro für die CD-Version.



Das Poster zum Spiel kann auch gerne separat für 3 Euro bestellt werden.



Der Vertrieb der physischen Version läuft über PolyPlay: News Source: https://www.amiga-news.de/de/news/AN-2021-04-00034-DE.html

