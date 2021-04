Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Wrong Way Driver: Neues Mini-Spiel von Abyss Published 11.04.2021 - 19:57 by osz



Seit geraumer Zeit beliefert uns Abyss mit Mini-Spielen, darunter waren schon einige coole Arcade-Klassiker. Aktuell gibt es einen in C++ 20 geschriebenen, 60 KB kleinen Titel für den Amiga 500 mit dem Namen: Wrong Way Driver. Schöne Grafik, toller Sound und eine Menge Spielspaß stecken in diesen 60 KB.



Der Spieler steuert, wie es der Name des Spiels vermuten lässt, einen Geisterfahrer auf der Autobahn. Genau das, was man sich doch morgens auf dem Weg zur Arbeit zu sehen wünscht, oder? An dieser Stelle: Liebe Kinder und alle Junggebliebenen: Bitte nicht nachmachen! Da scheint allerdings irgendwas mit dem Tank nicht in Ordnung zu sein, denn der geht immer verflucht schnell leer, weshalb man auf seiner Geisterfahrt laufend Benzinkanister einsammeln und dem Gegenverkehr ausweichen muss. Während der Fahrt sammelt man Münzen, die man später im Shop gegen Extras eintauschen kann. Und wie in jedem guten Spiel gilt es natürlich Highscores zu knacken, was der Motor hergibt.



Hier geht es zum Download von Wrong Way Driver: News Source: https://www.pouet.net/prod.php?which=88705

