ReAgnus: Ersatz für Agnus-Chip auf FPGA-Basis in Arbeit Published 11.04.2021 - 19:28 by osz



Manche Amiga-Nutzer machen hin und wieder ihre Scherze, dass der eine oder andere Amiga inzwischen mehr einem Cyborg gleicht, der teils mit originaler Hardware und teils auf FPGA-basis sein Dasein fristet. Allerdings gilt es auch zu bedenken, dass das berechtigte Interesse mancher Amiga-Fans darin besteht, seine geliebte Freundin so lange wie möglich und mit maximaler Leistung zu betreiben. Gehen Custom-Chips kaputt, so dürften diese irgendwann nur noch schwer zu beschaffen sein und genau da gibt die FPGA-Technik wieder Hoffnung, wie auch im aktuellen Beispiel.



Jorgen Bilander aus Stockholm in Schweden, der auch schon für sein SDBox-Projekt auf GitHub dem einen oder anderen Amiga-Fan bekannt sein könnte, hat vor ein paar Tagen sein ReAgnus-Repository auf GitHub hochgeschoben. Allerdings ist das Projekt noch als WIP (Work In Progress) gekennzeichnet und alles ist bislang noch in einem frühen, ungetesteten Stadium. Wer daher vor hat irgendwas auszuprobieren, muss dies mit der Gewissheit tun, es auf eigenes Risiko auszuprobieren.



Aber Moment mal, ReAgnus? Da war doch mal was ... . Ja richtig! Am 26. Mai 2020 veröffentlichte der Nutzer terriblefire im Exxos Forum erste Details seines neuen Projektes, das ebenso hieß:



Anfang November 2020 erkundigte sich ein User (utri007) im Exxos Forum nach dem Stand der Dinge bzw. der Zukunft des Projektes: "What is future of this project?" Ein anderer User (alexh) postete etwa einen Monat später:



"I appreciate that all TF projects are closed but I thought this might be interesting to anyone looking into this again.



Over the last few weeks (probably longer) some Commodore technical documentation has surfaced about the internals of some of the Amiga chips. […]"



Heißt auf Deutsch zusammengefasst so viel, dass seit einiger Zeit einige Commodore-Interna und Dokumentationen zu einigen Amiga-Chips im Netz verfügbar sind. Am Ende des Beitrags von alexh ist ein GitHub-Link, der sich auf die Dokumentation zum Agnus-Chip bezieht:



Nun hat es einige Zeit gedauert bis sich terriblefire zu Wort gemeldet hat. Dies geschah vor wenigen Tagen, nämlich am 5. April 2021:



"I'm aware of all the documentation and i've had all these since before I started this. I'm not going to look at this project again. I have too many other things happening in my life."



Wie das Leben manchmal so spielt. Übersetzt heißt es, dass die gesamte Dokumentation terriblefire vor Beginn seines Projektes bekannt war. Allerdings ist das Projekt für ihn beendet und er werde sich nicht wieder damit befassen, er habe zu viele andere Dinge in meinem Leben.



