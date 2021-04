Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 11.04.2021 - 11:35 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Gobliiins #02: Ein Diamant für den Zauberer (RetroPlay/Amiga)



Wenn eine Brücke überbrückt werden muss... An Apple a day reicht hier nicht, aber mit ein wenig Zauberei bekommt man die so weit mutiert, dass sie als Lückenfüller dienen können und unseren drei Gobliiins den Weg über die klaffende Lücke ermöglichen. Ausprobieren und Teamwork sind angesagt bei diesem Knobelspiel, und jede Aktion wird mit tollen Animationen untermalt.



https://www.youtube.com/watch?v=OJkhPTLaJqU





Gobliiins #03: Mumie des Grauens (RetroPlay/Amiga)



Mit fortschreitendem Level scheint die Zahl der gesundheitsschädigenden Aktionen zuzunehmen. Eine Hotspot-Anzeige wäre hilfreich gewesen, aber für ein Spiel der frühen 90er Jahren ist das wohl etwas viel verlangt... Eine übergroße Skulptur, eine Maske, eine halbe Leiter... bei Gobliiins gilt es nicht nur, verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren, sondern auch zu berücksichtigen, dass verschiedene Charaktere auch unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten haben!



https://www.youtube.com/watch?v=04ElPhP2YW8





Historyline #216​: Langfristige Pläne (RetroPlay/Amiga)



Unser Schienengeschütz räumt ordentlich ab und Hagen liefert ein strategisches Meisterstück nach dem Anderen - langweilig wird's den beiden hier nicht! Die interne VD-Prognose besagt, dass wir Ende 2022 mit Historyline durch sind! Da kommt der Projektleiter in Dennis durch... Jetzt wird durchmarschiert!



https://www.youtube.com/watch?v=ETU4JwILjFQ





April 1981: Fluch der Elektronik? (Back in Time)



Der April 1981 bringt keine April-Scherze, aber dafür ausführliche Infos zu den immer wichtiger werdenden 16-Bit-Prozessoren. Smart Home wird ganz allmählich Realität, denn Haushaltsgeräte werden mit Mikroprozessoren (ein klein wenig) intelligent und Bahnsteige erhalten elektronische Zuganzeiger. Doch ist das alles begrüßenswert? Das sahen die Autoren damals durchaus kritisch.



https://www.youtube.com/watch?v=GJemBZy4yfI 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Gobliiins #02: Ein Diamant für den Zauberer (RetroPlay/Amiga)Wenn eine Brücke überbrückt werden muss... An Apple a day reicht hier nicht, aber mit ein wenig Zauberei bekommt man die so weit mutiert, dass sie als Lückenfüller dienen können und unseren drei Gobliiins den Weg über die klaffende Lücke ermöglichen. Ausprobieren und Teamwork sind angesagt bei diesem Knobelspiel, und jede Aktion wird mit tollen Animationen untermalt.Gobliiins #03: Mumie des Grauens (RetroPlay/Amiga)Mit fortschreitendem Level scheint die Zahl der gesundheitsschädigenden Aktionen zuzunehmen. Eine Hotspot-Anzeige wäre hilfreich gewesen, aber für ein Spiel der frühen 90er Jahren ist das wohl etwas viel verlangt... Eine übergroße Skulptur, eine Maske, eine halbe Leiter... bei Gobliiins gilt es nicht nur, verschiedene Dinge miteinander zu kombinieren, sondern auch zu berücksichtigen, dass verschiedene Charaktere auch unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten haben!Historyline #216​: Langfristige Pläne (RetroPlay/Amiga)Unser Schienengeschütz räumt ordentlich ab und Hagen liefert ein strategisches Meisterstück nach dem Anderen - langweilig wird's den beiden hier nicht! Die interne VD-Prognose besagt, dass wir Ende 2022 mit Historyline durch sind! Da kommt der Projektleiter in Dennis durch... Jetzt wird durchmarschiert!April 1981: Fluch der Elektronik? (Back in Time)Der April 1981 bringt keine April-Scherze, aber dafür ausführliche Infos zu den immer wichtiger werdenden 16-Bit-Prozessoren. Smart Home wird ganz allmählich Realität, denn Haushaltsgeräte werden mit Mikroprozessoren (ein klein wenig) intelligent und Bahnsteige erhalten elektronische Zuganzeiger. Doch ist das alles begrüßenswert? Das sahen die Autoren damals durchaus kritisch.

Back to previous page