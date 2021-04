Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

A/NES v1.2 für Classic AmigaOS veröffentlicht Published 09.04.2021 - 19:19 by AndreasM

Ich habe den alten Quellcode abgestaubt und versucht, ihm neues Leben einzuhauchen. Es hat mehr Spaß gemacht als ich dachte, vielleicht kommen später noch mehr Updates.



Hier ist der Newslog:

* Kleinere Grafikoptimierungen.

* Der Code für die Stapelverarbeitung wurde neu geschrieben (keine Stapelüberlauf-Fehler mehr).

* Fehler im Zusammenhang mit Sprite-DMA behoben, der das Spiel zum Absturz bringen konnte.

* Einige alte Debug-Codes wurden entfernt, die die Dinge verlangsamten (oops)

* Mapper 87 hinzugefügt



Es ist auf der A/NES-Seite verfügbar. Frohe Ostern euch allen!



https://nes.goondocks.se A/NES wurde seit 2006 nicht mehr aktualisiert. Aber nun gibt es eine neue Version für die Classic Amigas!Ich habe den alten Quellcode abgestaubt und versucht, ihm neues Leben einzuhauchen. Es hat mehr Spaß gemacht als ich dachte, vielleicht kommen später noch mehr Updates.Hier ist der Newslog:* Kleinere Grafikoptimierungen.* Der Code für die Stapelverarbeitung wurde neu geschrieben (keine Stapelüberlauf-Fehler mehr).* Fehler im Zusammenhang mit Sprite-DMA behoben, der das Spiel zum Absturz bringen konnte.* Einige alte Debug-Codes wurden entfernt, die die Dinge verlangsamten (oops)* Mapper 87 hinzugefügtEs ist auf der A/NES-Seite verfügbar. Frohe Ostern euch allen!

Back to previous page