Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Update Nr. 2 zum Remotedesktop-Fortschritt Published 09.04.2021 - 19:17 by AndreasM



Wir befinden uns jetzt in der Phase der Release-Kandidaten. Die neue Version wurde jetzt unter AmigaOS 3.x auf Amithlon, einem echten Amiga 4000, und auf einem mit Vampir ausgestatteten A2000 getestet.



Die Geschwindigkeit hängt stark von der Geschwindigkeit der lokalen LAN-Verbindung ab. Auf Amithlon mit 100-Mbit-Netzwerk ist es deutlich schneller als eine 10-Mbit-Verbindung auf dem Vampire. Aber die Geschwindigkeiten auf der Vampire sind mehr als akzeptabel. Auch Geschwindigkeiten auf einem 060 sind in Ordnung - auf jeden Fall besser / schneller als die vorherige Version.



Die Audioumleitung funktioniert, sodass der Sound vom Windows-PC wiedergegeben wird und man ihn auf dem Amiga hören kann.



Es gibt noch ein paar Fehler, an denen noch gearbeitet werden muss, aber die Fortschritte sind gut. http://www.hd-zone.com schreibt:Wir befinden uns jetzt in der Phase der Release-Kandidaten. Die neue Version wurde jetzt unter AmigaOS 3.x auf Amithlon, einem echten Amiga 4000, und auf einem mit Vampir ausgestatteten A2000 getestet.Die Geschwindigkeit hängt stark von der Geschwindigkeit der lokalen LAN-Verbindung ab. Auf Amithlon mit 100-Mbit-Netzwerk ist es deutlich schneller als eine 10-Mbit-Verbindung auf dem Vampire. Aber die Geschwindigkeiten auf der Vampire sind mehr als akzeptabel. Auch Geschwindigkeiten auf einem 060 sind in Ordnung - auf jeden Fall besser / schneller als die vorherige Version.Die Audioumleitung funktioniert, sodass der Sound vom Windows-PC wiedergegeben wird und man ihn auf dem Amiga hören kann.Es gibt noch ein paar Fehler, an denen noch gearbeitet werden muss, aber die Fortschritte sind gut.

Back to previous page