IBrowse 2.5 Sidegrade Published 09.04.2021 - 19:15 by AndreasM

https://www.ibrowse-dev.net Für die IBrowse 2.5-Benutzer, die ursprünglich den günstigeren Upgrade-Schlüssel für 68K/OS3 gekauft haben und nun auch IBrowse 2.5 auf einem OS4-System verwenden möchten, bieten wir jetzt die Möglichkeit, Ihren Schlüssel auf einen vollständigen 2.5-Schlüssel zu aktualisieren, der auch bei PPC/OS4 funktioniert.Dieser Aufpreis ist im Prinzip dann nur die Differenz, als hättet Ihr den vollen Schlüssel bezahlt.Die Option findet Ihr im Store am Ende der Liste der verfügbaren Optionen und verwendet die gleiche E-Mail-Adresse um festzustellen, ob Ihr das Sidegrade berechtigt seid oder ob Ihr es überhaupt benötigen, wenn Ihr bereits eine vollständige Lizenz gekauft hattet.

