Transparente Hartplastikhüllen für Amiga CD32 Published 09.04.2021 - 08:57 by AndreasM



Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass wir seit heute die neuen transparenten Hartplastikhauben für das Amiga CD 32 exklusiv zusammen mit Retronics ausliefern können. In der Zusammenarbeit mit Retronics wurden die Hüllen entwickelt, die auf beide Varianten (mit und ohne hervorstehender Leiste am CD-Laufwerk) des Amiga CD 32 passgenau sitzen.



Die Hauben schützen das Amiga CD 32 vor allen äußeren Einflüssen wie Sonne (UV-Strahlen), Staub und Feuchtigkeit. Sie wurden aus hochwertigen Kunststoff in Polen gefertig und werden gut geschützt in einer hochwertigen Verpackung ausgeliefert.



Die Staubschutzhauben können direkt unter dem Titellink bestellt werden.



https://www.amiga-shop.net/Amiga-Hardwa ... :1064.html

