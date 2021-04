Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 04.04.2021 - 11:08 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bifi 2 #13: Showdown mit Wurstparty (RetroPlay Live/Amiga)



Nur noch 'ne halbe Stunde...! Erfrischt und motiviert können Dennis und Hagen nun den Rückweg aus dem Labyrinth antreten und die Requisite stürmen. Jetzt wird der Schrumpfkopf zur Rede gestellt! Und am Ende... ist alles nur ein Missverständnis? Ein bislang ungelöstes Rätsel wirft Licht auf die Dunkelheit. Wir finden eine mysteriöse Zahlenkombination... wozu die wohl gut ist? Es geht noch einmal zurück in das Labyrinth... wir stehen ganz knapp vor der Lösung des Ganzen!



https://www.youtube.com/watch?v=QQLqfRcqASo





Gobliiins #01: Mit Faust, Magie und Technik (RetroPlay/Amiga)



Dennis wagt sich an große Knobeleien mit kleinen Goblins. Pardon - Gobliiins. Drei Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften gilt es in diesem knuddeligen Amigaspiel durch verschiedene Level zu steuern und Aufgaben lösen zu lassen. Die Herausforderung dabei? Jede Figur hat unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten. Und sie treten gemeinsam an mit keinem geringeren Ziel als der Rettung ihres Königs!



https://www.youtube.com/watch?v=t3KfuiNRNNA





Historyline #215​: Heute keine Flugzeuge! (RetroPlay/Amiga)



Das Arbeitsgerät ist einsatzbereit. Die Lage hat sich stabilisiert, wir sind gut aufgestellt und es schaut so schlecht nicht aus! Allerdings wird sich das Gefecht wohl eine Weile hinziehen. Hagen gibt sich zuversichtlich, zeigt die aktuelle Lage in einem kurzen Überblick und offenbart seine Strategie. Doch Vorsicht: der Feind hört mit.



https://www.youtube.com/watch?v=nml7sZWGAT8





Rogue-like RPG-Adventure: The Lord of Dragonspire (RetroToday/C64)



Ein neues Rollenspiel auf dem C64? In bester Top-Down-Manier und "Rogue-like"? Dazu ein paar Adventure-Elemente? Das klingt so spannend, dass wir gleich einmal einen Blick darauf werfen müssen! Dennis und Markus spielen das neue Release direkt einmal an, stöbern durch das handbuch und stürzen sich ins Abenteuer! Als unerschrockener Held ziehen wir wacker durch den Dungenon (oder ist es doch ein Wald?) und erkunden die Gegend, bekämpfen Monster und finden Schätze... ach ja - und retten natürlich die Welt.



