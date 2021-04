Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

IBrowse 2.5.4 + AmiSSL 4.9 veröffentlicht. Published 03.04.2021 - 10:37 by Amiga_4000

IBrowse 2.5.4 steht jetzt zum Download zur Verfügung (OS4-Benutzer können AmiUpdate verwenden).

Dies ist hauptsächlich eine Wartungsversion mit Verbesserungen und Verbesserungen der in IBrowse 2.5 eingeführten neuen Funktionen. Einige Entwicklungsarbeiten wurden auch an der HTML-Unterstützung <iframe> durchgeführt (die Stefan während der Entwicklung von IBrowse 2.4 gestartet hat), diese bleibt jedoch in öffentlichen Releases deaktiviert, bis sie als stabil eingestuft wird. Wir hoffen, alle Probleme gelöst zu haben, die seit der Veröffentlichung von IBrowse 2.5.3 im letzten Jahr aufgeworfen wurden.



Weitere Details und Download unter:

