Raspberry Pi 4/400 Edition von AmiKit XE veröffentlicht Published 02.04.2021 - 21:01



Es wird auf einem bootfähigen All-in-One-Image bereitgestellt, um direkt auf eine 16GB+ microSD-Karte, USB3-Stick oder SSD gespielt wird.



Viele Dinge wurden aktualisiert und verbessert. Einschließlich des visuellen Designs. Der Standard-Desktop ist jetzt in FullHD 1080p-Auflösung verfügbar.

AmiKit enthält auch natives RabbitHole, sodass alle modernen Linux-Anwendungen auf dem Amiga-Desktop verwendet werden können.



In Bezug auf die Emulationsgeschwindigkeit erreicht AmiKit auf einem regulären Raspberry Pi 400 ca. 800 MIPS. Mit übertakten geht es noch schneller.



