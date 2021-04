Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Games That Werent: Ghouls ‘N’ Ghosts (Amiga/ST) early differences Published 02.04.2021 - 21:08 by AndreasM



Im Moment der Veröffentlichung von Beiträgen zu Unterschieden zwischen frühen Voransichten und endgültigen Versionen von Spielen an einem Freitag geraten wir in ein Muster. Ich werde sehen, ob ich weitermachen kann! Heute werfen wir einen Blick auf eine Vorschau von Ghouls 'N' Ghosts, die in der französischen Zeitschrift TILT gezeigt wurde und insbesondere Screenshots der Atari ST-Edition zeigt.



https://www.gamesthatwerent.com/2021/04 ... fferences/ Games That Werent: Ghouls 'N' Ghosts (Amiga / ST) frühe UnterschiedeIm Moment der Veröffentlichung von Beiträgen zu Unterschieden zwischen frühen Voransichten und endgültigen Versionen von Spielen an einem Freitag geraten wir in ein Muster. Ich werde sehen, ob ich weitermachen kann! Heute werfen wir einen Blick auf eine Vorschau von Ghouls 'N' Ghosts, die in der französischen Zeitschrift TILT gezeigt wurde und insbesondere Screenshots der Atari ST-Edition zeigt.

Back to previous page