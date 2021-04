Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AmigaAMP 3.2 veröffentlicht Published 02.04.2021 - 21:06 by AndreasM



Fehlerbehebungen:

- Konvertierungsfehler von UTF16LE in ID3v2-Tags behoben.

- Einige weitere Fehler beim PLS-Parsing wurden behoben.

- Speicherverlust im M4A-Tag-Reader behoben.

- Die Dekodierung von MPEG2 Layer3-Dateien wurde korrigiert.

- Fensterpositionsmeldungen an Plugins im ReAction-Modus wurden korrigiert.



Neue Eigenschaften:

- Suchfunktion in der Wiedergabeliste

- EQF-Unterstützung (Equalizer Preset File)

- EQUALIZER ToolType wurde hinzugefügt, um beim Start eine definierte Einstellung zu laden.

- Auswahl zwischen Skin-Schriftart und System-Schriftart für die Anzeige von Track-Informationen hinzugefügt (noch experimentell).

- Opus-Codec-Unterstützung für Ogg-Dateien hinzugefügt.

- Versucht, cover.jpg aus dem Ordner der Audiodatei zu lesen, wenn kein eingebettetes Titelbild gefunden wurde.

- Lückenlose Wiedergabe.

- Unterstützung für modplug.library zum Abspielen von MOD, S3M usw. mit der 68k / OS3.9-Version.



