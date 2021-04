Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Update zum neuen Remotedesktop-Fortschritt Published 02.04.2021 - 21:03 by AndreasM



Hallo allerseits.

Ich möchte mich bei den (wenigen) bedanken, die kürzlich für die neue Version von Remote Desktop gespendet haben.

Ich hoffe wirklich auf weitere Spenden, da bisher nur sehr wenige eingegangen sind. Jede Spende, ob klein oder groß, wird natürlich sehr geschätzt.



Update zum Fortschritt:



-2nd Beta-Version wurde von mir getestet. Es funktioniert auf einem echten Amiga 4000, aber aus unbekannten Gründen funktioniert es noch nicht unter Amithlon oder einer Vampir. Wir untersuchen die Ursache. Eine neue Version der Remotedesktop-GUI wurde ebenfalls kompiliert. Es erfordert MUI5, ist aber natürlich optional, damit die GUI verwendet werden kann.



Ein letzter Hinweis: Der liebenswürdige Entwickler dieser neuen Version ist Michał Żukowski. Vielen Dank an Michał für die Arbeit an dieser Version!



Auch hier sind Spenden unter



Scrollt zur Hälfte der Seite nach unten und klickt auf die gelbe Schaltfläche „Spenden“.



