Hilfe für VirusZ und xvs.library gesucht Published 31.03.2021 - 12:01 by osz



George Wittmann (früher Hörmann) möchte den Quellcode von VirusZ und der xvs.library frei zugänglich als Open Source zugänglich machen und erbittet Hilfe von Nutzern aller Amiga-Systeme der neueren generation. Wie Georg im Aminet schreibt, hat er seit 15 Jahren absolut gar nichts auf seinem Amiga gemacht, er wurde in der Zeit allerdings immer wieder und wieder gefragt, ob er eben nicht jenen Schritt, zu dem er sich nun entschlossen hat, gehen möchte.



http://aminet.net/package/util/virus/MAA4SIC

