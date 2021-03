Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

King's Valley Umsetzung für den Amiga Published 31.03.2021 - 11:47 by osz



MA Software hat ein in Blitz Basic programmiertes Remake des 1985 für das MSX-System und MS DOS erschienenen Konami-Klassikers King's Valley für den Amiga geschaffen. Das Spiel ist dem Puzzle-Platfformer-Genere zuzuordnen.



Der Spieler steuert einen Abenteurer namens Vick durch das Labyrinth einer Pyramide, der immer auf der Hut vor feindseligen Mumien, auf der Suche nach Juwelen ist. Dabei muss er immer wieder Extras einsammeln, mit denen er seine Gegner kurzzeitig ausschalten kann. Mumien sind schenibar hartnäckig, sie kommen nämlich wieder. Dank eingesammeltem Werkzeug kann sich unser Abenteurer einen Weg durch das Labyrinth graben, um voran zu kommen. Aber vorsichtig: Nicht immer kann Vick mit vollen Händen springen, wenn Gefahr droht. Das Level ist geschafft, wenn der letzte Juwel eingesammelt wurde, dann kann man durch eine Tür verschwinden. Insgesamt gibt es 15 Pyramiden, die es zu erkunden gilt.



Laut Beschreibung will MA Software in zusammenarbeit mit The Company (



Hier geht es zur zu Download und weiteren Informationen auf Spanisch: News Source: http://www.indieretronews.com/2021/03/kings-valley-konamis-platformer-is-now.html

Noch nichts vor für die Osterfeiertage?MA Software hat ein in Blitz Basic programmiertes Remake des 1985 für das MSX-System und MS DOS erschienenen Konami-Klassikers King's Valley für den Amiga geschaffen. Das Spiel ist dem Puzzle-Platfformer-Genere zuzuordnen.Der Spieler steuert einen Abenteurer namens Vick durch das Labyrinth einer Pyramide, der immer auf der Hut vor feindseligen Mumien, auf der Suche nach Juwelen ist. Dabei muss er immer wieder Extras einsammeln, mit denen er seine Gegner kurzzeitig ausschalten kann. Mumien sind schenibar hartnäckig, sie kommen nämlich wieder. Dank eingesammeltem Werkzeug kann sich unser Abenteurer einen Weg durch das Labyrinth graben, um voran zu kommen. Aber vorsichtig: Nicht immer kann Vick mit vollen Händen springen, wenn Gefahr droht. Das Level ist geschafft, wenn der letzte Juwel eingesammelt wurde, dann kann man durch eine Tür verschwinden. Insgesamt gibt es 15 Pyramiden, die es zu erkunden gilt.Laut Beschreibung will MA Software in zusammenarbeit mit The Company ( https://thecompany.pl ) eine unter Windows direkt ausführbare Version des Spiel bereitstellen. Aktuell kann man das Spiel als ADF und Quellcode direkt von der MA-Software-Website herunterladen. Dort gibt es auch den originalen Soundtrack in Form von MP3-Dateien und ein Vorschau-Video.Hier geht es zur zu Download und weiteren Informationen auf Spanisch: https://masoftware.es/?go=juegos http://www.indieretronews.com/2021/03/kings-valley-konamis-platformer-is-now.html

Back to previous page