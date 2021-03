Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Mouse Switch: Automatischer Maus-/Joystick-Umschalter Published 29.03.2021 - 10:43 by osz



Hier geht es zum ausführlich beschriebenen und bebilderten GitHub-Repository: Der GitHub-User Tebl hat kürzlich in seinem GitHub-Repository seine Lösung für einen automatischen Umschalter zwischen einem Joystick und einer Maus veröffentlicht. Tebl beschreibt das Problem, das viele von uns kennen werden: Man will zu zwei ein Spiel zocken, aber häufig wird während des Bootvorgangs im ersten Port noch die Maus benötigt, so dass man erst später die Stecker wechseln kann. Möchte man dann zu zweit ein anderes Spiel starten, so beginnt das Kabel-Wirrwarr von vorne.Sein Ansatz sieht einen an Port 1 angeschlossenen Adapter vor, an den Joystick und Maus angeschlossen werden. Beim Drücken des Joystick- bzw. Maus-Knopfs wird das jeweilige Gerät freischaltet. Kein Kabel-Wirrwarr mehr, so einfach ist das. Elegant gelöst ist auch das Gehäuse, sofern man hier von einem Gehäuse sprechen kann. Es wird einfach eine Platine in gleicher Größe, jedoch ohne Leiterbahnen zusätzlich gefertigt, welche dann mittels Nylon-Schrauben, -Muttern und -Abstandhaltern übe den elektronischen Komponenten fixiert wird.Hier geht es zum ausführlich beschriebenen und bebilderten GitHub-Repository: https://github.com/tebl/Amiga-Mouse-Switch

