Super Delivery Boy macht Fortschritte Published 28.03.2021 - 21:03 by osz



Seit einiger Zeit gibt es auf itch.io ein neues Amiga-Spiel zu bewundern, welches sich zwar noch in der Entwicklung befindet, an deren Fortschritt Neeso Games, also der Entwickler, alle teilhaben lässt. Der Titel heißt Super Delivery Boy. Dabei handelt es sich um ein mit der Scorpion Engine entwickeltes Platformer-Spiel mit relativ niedlichen Grafiken, die ein wenig an die Nintendo-Welt erinnern und japanisch angehaucht sind.Das Spiel selbst soll auf einem Amiga 500 mit 1 MB RAM laufen, es wird jedoch ein etwas schnellerer bzw. beschleunigter Amiga empfohlen.Seit gestern (27. März 2021) wurde eine neue Version veröffentlicht, welche viele Neuerungen, aber naturgemäß auch noch zahlreiche Bugs beinhaltet, denn das Spiel befinde sich ja wie erwähnt noch in der Entwicklung. Mehr dazu auf der itch.io-Seite. Wer mag, kann dort aber schon jetzt den Autor mit einer kleinen, selbst gewählten Spende unterstützen und somit die Entwicklung des Spiel fördern.hier kann man den aktuellen Entwicklungsstand Super Delivery Boy ausprobieren: https://neesogames.itch.io/super-delivery-boy

