OS4: Enhancer Software 2.0 erschienen Published 28.03.2021 - 20:31 by osz



In der aktuell erschienenen Version 2.0 gibt es viele Bugfixes und Optimierungen, es sind aber auch zahlreiche Neuzugänge zu verzeichnen, darunter Bibliotheken, Commodities, Befehle, Datentypen oder Utilities. Eine genaue Aufzählung würde an dieser Stelle den Rahmen einer kurzen Nacheicht sprengen, daher verweisen wir an dieser Stelle an die Release-Notes im dazugehörigen Forumsbeitrag (Link siehe unten).



Weitere Informationen dazu gibt es auf der Wiki-Seite der Enhancer Softeware:

Oder im dazugehörigen Forumsbeitrag zu 2.0-Release: Die Enhancer Software ist eine Sammlung an Utilities, Commodities, Klassen, Datatypes and Bibliotheken, die das AmigaOS 4 um zahlreiche Funktionalitäten erweitern und deren Ziel es ist das Erlebnis unter AmigaOS 4 zu verbessern. Die von A-EON Technology herausgegebene Distribution gibt es entweder in der sogenannten Boxed-Ausgabe, also auf CD, oder digital über den AMIStore App Store oder das Updater-Tool.In der aktuell erschienenen Version 2.0 gibt es viele Bugfixes und Optimierungen, es sind aber auch zahlreiche Neuzugänge zu verzeichnen, darunter Bibliotheken, Commodities, Befehle, Datentypen oder Utilities. Eine genaue Aufzählung würde an dieser Stelle den Rahmen einer kurzen Nacheicht sprengen, daher verweisen wir an dieser Stelle an die Release-Notes im dazugehörigen Forumsbeitrag (Link siehe unten).Weitere Informationen dazu gibt es auf der Wiki-Seite der Enhancer Softeware: http://wiki.amiga.org/index.php?title=Enhancer_Software Oder im dazugehörigen Forumsbeitrag zu 2.0-Release: https://forum.amiga.org/index.php?PHPSE ... ic=75133.0

