ignition ods-addon V0.34 erschienen Published 28.03.2021 - 13:39 by HelmutH

Auch das ods-addon hat Achim überarbeitet, um die neue Funktion zu unterstützen. Mit der Erweiterung lassen sich Tabellen im OpenDocument-Format, das u.a. in LibreOffice/OpenOffice Calc zum Einsatz kommt Laden und Speichern.



Änderungen in ign-ods-addon 0.34:

- mode und pi() werden nun unterstützt

- Problem mit einigen Tabellennamen korrigiert



Achim Pankalla freut sich über jegliche Rückmeldungen per E-Mail. Weitere Informationen und Diskussionen findet Ihr im offizielle ignition-Support-Forum bei os4welt.de



