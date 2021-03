Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

ignition V1.10 veröffentlicht Published 28.03.2021 - 13:29 by HelmutH

Achim hat wieder hart an ignition gearbeitet.

Hier ist eine Liste der Änderungen:



- Kann jetzt PDFs mit einem speziellen Druckeinheit drucken (siehe FAQ in der Anleitung).

- Viele Tastenkombinationen zum englischen und deutschen Katalog und einige Dialoge hinzufügt.

- Neue Funktionsmodus ().

- Einige Fehlerbehebungen wie das Entfernen eines GRIM-Reaper im Begrüßungsbildschirm,

- speichern von Zellenattribute, Druckroutine, ... und sogar noch einige kleinere Änderungen!



