Nachruf auf Jean Baudlot Published 28.03.2021 - 12:15



Wie das Polnische Amiga Portal (Polski Portal Amigowy, kurz ppa.pl) berichtet, verstarb Jean Baudlot vor wenigen Tagen, am 24. März 2021 im Alter von 74 Jahren. Jean Baudlot war ein französischer Komponist und Sänger. Seine musikalische Karriere begann in den 1970er Jahren, wo er als Komponist für französische Schlager- und Chansonsänger zunächst bei Polydor, später AZ und Discodis und zuletzt, ab 1979 für Delphine Records arbeitete. 1988 gründete Delphine Records die Spiele-Schmiede Delphine Software International, ab da komponierte Jean Baudlot zahlreiche Musikstücke für die Spielewelt des Amiga und Atari ST, darunter für Spiele wie Cruise for a Corpse, Operation Stealth und Future Wars. Zusammen mit Fabrice Visserot komponierte er auch die Musik für das Spiel Flashback.



Hier geht es zur offiziellen Meldung auf ppa.pl:

