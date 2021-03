Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

68k.news: Ein Google News Parser für ältere Browser



Sean aka Action Retro auf YouTube, dessen Herz ganz offensichtlich für alte Macs schlägt, hat dieses Problem anscheinend als eine Herausforderung angesehen und eine eigene Lösung dafür geschaffen: 68k.news ist ein Parser für Google News und die darauffolgenden Nachrichtenseiten. Die Seite verzichtet auf Bilder und unnötigen Ballast und bietet reine Informationen in Textform an. Getestet wird die Seite auf einem Netscape 1.1 bis 4 auf einem Mac SE/30.



Wir hoffen zukünftig, wahlweise mit Tee oder Käffchen in der Hand, am Sonntagmorgen gemütlich am Amiga unsere Nachrichten konsumieren zu dürfen.



Und hier geht es zu 68k.news:



