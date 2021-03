Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 28.03.2021 - 11:44 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bifi 2 #11: Technik mit Knalleffekt (RetroPlay Live/Amiga)



..."Benutze Rakete mit Feuer" war's jedenfalls nicht... Wenn die Rätsel zwischen "zu einfach" und "wie soll man darauf kommen" schwanken, hilft irgendwann nur noch Ausprobieren. Kombiniere alles mit allem und jedem. Immerhin können wir dem Werbespiel zugute halten, dass es wirklich umfangreich ist, viele Locations und lustige Jokes bietet - alles in allem also durchaus spielenswert! Zum Glück können Hagen und Dennis sich in kritischen Situationen während des Livestreams auch mal auf den Zuschauer-Joker berufen.



https://www.youtube.com/watch?v=La2lxuTSeUk





Bifi 2 #12: In den Studio-Katakomben (RetroPlay Live/Amiga)



Mehr Licht! Wir brauchen mehr Licht!!! Elchshöhle... In dieser Dunkelkammer sieht man ja gar nichts - nicht einmal den Direktor. Die Scheinwerfer fallen ständig aus und der Beleuchter ist außer Dienst. Wir haben Leuchfarbe in der Hosentasche, müssen nur noch rausfinden, was wir damit tun sollen. Und dass wir damit einen Komplott aufdecken, hätten wir auch nie geahnt!?! Das Phantom der Loge kam, sah... und verschwand mit einem irren Lachen... *SPANNUNG*



https://www.youtube.com/watch?v=_3WiuccIE-o





Historyline #214​: Geschütz-Deadlock (RetroPlay/Amiga)



Waren schlechte Witze daran Schuld, dass Hagen den Transportzug zu früh weggezogen hat? Der kleine Fauxpas sorgt dafür, dass das Schienengeschütz nicht aus der Fabrik gezogen werden kann - eine Verkettung unglücklicher Umstände. Der Feind hält dafür seine Angriffe zurück und ist in Ärger-Laune. Das gibt Dennis die Gelegenheit, mit seinem Panzer weiter zu kommen und Zeit wettzumachen... Der Stresslevel steigt!



https://www.youtube.com/watch?v=UzP48DLth5g





Wir bauen einen neuen Amiga 500+ (Teil 2 / Bastel-Ecke)



Zweiter Teil beim Bau eines nagelneuen Amiga 500+!



Etwa die Hälfte des Weges zum Ziel haben wir schon hinter uns - der blanken Platine haben wir inzwischen schon viele Teile aufgelötet. Zeit, auch die restlichen Teile zu verbauen und dann... geht es zum großen Einschalttest!

Außerdem: Der Selbstbau-Amiga bekommt einen Namen.



Wie immer gilt: NACHBASTELN AUF EIGENE GEFAHR! Im Zweifelsfall bitte einen Fachmann zu Rate ziehen!



