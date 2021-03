Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Games That Werent: Blork Published 27.03.2021 - 16:17 by AndreasM

Hier kontrollierst man einen niedlichen Fischhauptcharakter und seinen Tintenfischfreund in einer sehr dunklen und düsteren Unterwasserwelt. Die Entwicklung erfolgte durch Ply2, mit Musik von Exodus und Grafiken von Blork und Nytech.



https://www.gamesthatwerent.com/2021/03/blork/ Blork war ein sehr stylischer Unterwasser-Shooter, der Mitte der späten 90er Jahre von der Demo-Gruppe Scienide ( http://www.scienide.de/ ) kreiert wurde.

