Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Neue Version des Remotedesktop in Entwicklung (68k) Published 27.03.2021 - 16:20 by AndreasM



Eine neue Version des Remote Desktop für AmigaOS 3.x (68k) ist in Entwicklung. Diese Version basiert auf dem neuesten MorphOS-Port und enthält die meisten Funktionen des neueren MorphOS-Ports, einschließlich Windows 10-Unterstützung, ordnungsgemäß funktionierendem Mauszeiger/Cursor, Audioumleitung, Unterstützung der Zwischenablage und mehr.



Obwohl die endgültige Version kostenlos sein wird, helfen natürlich Spenden. Kleine und auch größere Beträge können über die Schaltfläche 'Spenden' auf der Website gespendet werden. Alle Spenden werden direkt an den Entwickler gesendet.



Eine Beta-Version ist bereits lauffähig, so dass es hoffentlich nicht mehr zu lange dauert, bis eine Release-Version verfügbar ist - Spenden beschleunigen diesen Prozess! Vielen Dank an alle, die in der Vergangenheit gespendet haben und für Ihre fortgesetzte Unterstützung des Amiga und der Community!



http://www.hd-zone.com/ Darren Eveland schreibt:Eine neue Version des Remote Desktop für AmigaOS 3.x (68k) ist in Entwicklung. Diese Version basiert auf dem neuesten MorphOS-Port und enthält die meisten Funktionen des neueren MorphOS-Ports, einschließlich Windows 10-Unterstützung, ordnungsgemäß funktionierendem Mauszeiger/Cursor, Audioumleitung, Unterstützung der Zwischenablage und mehr.Obwohl die endgültige Version kostenlos sein wird, helfen natürlich Spenden. Kleine und auch größere Beträge können über die Schaltfläche 'Spenden' auf der Website gespendet werden. Alle Spenden werden direkt an den Entwickler gesendet.Eine Beta-Version ist bereits lauffähig, so dass es hoffentlich nicht mehr zu lange dauert, bis eine Release-Version verfügbar ist - Spenden beschleunigen diesen Prozess! Vielen Dank an alle, die in der Vergangenheit gespendet haben und für Ihre fortgesetzte Unterstützung des Amiga und der Community!

Back to previous page