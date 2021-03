Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

ZapperNG 1.2 veröffentlicht Published 27.03.2021 - 16:15 by AndreasM



https://www.onyxsoft.se/zapperng.html ZapperNG wurde in der Version 1.2 für MorphOS, AmigaOS 4 und Classic Amiga veröffentlicht.ZapperNG ist ein Commodity, das das Verhalten der Zoom- oder ZipWindow-Funktion in der Intuition ändert.Es ist ein von Grund auf neu komplett neu geschriebenes Tool, das ChaoZers altes MorphOS-Tool Zapper nachahmt, aber auch AmigaOS3 und OS4 die gleichen Funktionen sowie einige neue Funktionen bietet =).

