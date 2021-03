Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Black Dawn Serie kostenlos auf itch.io Published 26.03.2021 - 14:29 by osz



Auf itch.io ist gibt es die Black Dawn Serie aus den 90ern für den Amiga als Download. Bei Black Dawn handelt es sich im ein Rollenspiel (RPG) im klassischen Stil. Die Spiele liegen überwiegend im ADF-Format vor. Die Serie besteht aus den folgenden Titeln:



Black Dawn - A New Beginning

Black Dawn - A New Beginning 2

Black Dawn 1

Black Dawn 2

Black Dawn 3 - Legions of Dawn

Black Dawn 4 - Thunderdawn

Black Dawn 5 - A New Beginning REMIX

Black Dawn 6 - Hellbound

Black Dawn 7 - Champions of Dawn

BlackDawn 9

Parasite

Parasite II



Hier geht es zur Black Dawn Serie auf itch.io, den Kaufpreis kann jeder selber festlegen: https://timeslip1974.itch.io/the-black-dawn-collection

