Published 26.03.2021 - 09:53



Mehr Informationen und Bildmaterial gibt es in Stefan Reinauers Blog, der übrigens noch weitere Amiga-Themen behandelt: Stefan Reinauer aus Mountain View in Californien (USA) hat einen Adapter gebaut, der es erlaubt eine 68060 CPU in einem Sockel für eine 68040 CPU zu betreiben, einzige Voraussetzung ist, dass genug Platz vorhanden ist, um das gesamte Konstrukt aufzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Adaption eines bereits vorhandenen Projektes von richx, der seine Lösung wiederum auf einem 2013 entwickelten Design aus dem a1k.org-Forum aufgebaut hat.Die KiCAD-Datei der Platinen sowie Aufbauhinweise gibt es im GitHub-Repository von Stefan Reinauer: https://github.com/reinauer/68040-to-68060 Mehr Informationen und Bildmaterial gibt es in Stefan Reinauers Blog, der übrigens noch weitere Amiga-Themen behandelt: https://amiga.technology/2021/01/18/680 ... formation/

