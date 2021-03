Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Sam460cr-Boards ausverkauft, aber bald wieder verfügbar Published 26.03.2021 - 07:46 by osz



Alle genauen Informationen gibt es bei ACube Systems: Ging man noch vor wenigen Tagen auf die Website von ACube Systems, so informierte dort ein blaues Banner darüber, dass Vorbestellungen des Sam460cr-Boards aus einer kleinen Charge via E-Mail möglich seien. Inzwischen hat sich zumindest der Inhalt geändert, man verweist dort auf den News-Bereich, wo man sich bei allen Interessenten für die überwältigende Reaktion bezüglich des Sam460cr-Boards bedankt. Im gleichen Zuge wurde auch angekündigt, dass wegen der hohen Nachfrage eine größere Charge der Boards geplant ist. Diesmal kann man eine Vorbestellung des Sam460cr auch wieder via E-Mail tätigen, allerdings bittet man dieses Mal um eine geringe Vorauszahlung der Endsumme, um sich das Board zu reservieren. Diese Summe wird selbstverständlich später vom Endpreis wieder abgezogen, so dass niemand drauf zahlen muss.Alle genauen Informationen gibt es bei ACube Systems: http://www.acube-systems.biz/index.php?page=news&id=145

