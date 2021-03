Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #120 veröffentlicht Published 25.03.2021 - 14:30 by AndreasM



In dieser Ausgabe 120 kann über sehr interessante Spiele wie das schöne Commodore 64-Plattformspiel Turbo the Tortoise und den schönen Asteroids-Klon für RiscoOS 3, Sphere of Chaos, nachgelesen werden.



Ich suche immer nach aktuellen Spielen und werde es aufgrund ein paar Problemen auch mit einer neuen Seite versuchen.



