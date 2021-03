Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga 35 endgültig abgesagt Published 23.03.2021 - 20:02 by osz



Alles weitere gibt es auf der offiziellen Website zur Veranstaltung: Leider wurde das große Amiga-Event, die Amiga 35 nun offiziell abgesagt. Die Veranstaltung sollte im niederländischen Hilversum stattfinden, wurde aber wegen der Pandemiebeschränkungen mehrfach verschoben. Eintrittsgelder werden erstattet, alle Käufer erhalten eine E-Mail bezüglich der Kostenerstattung. Wer möchte, wird auch einen Teil der Erstattung für die Organisatoren spenden können, damit diese damit Unkosten decken können, auf denen die sie sonst sitzen bleiben werden.Alles weitere gibt es auf der offiziellen Website zur Veranstaltung: https://www.flashback2020.com/event-cancelled

