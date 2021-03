Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Amiga Future sucht Rechte-Inhaber Published 23.03.2021 - 14:45 by AndreasM



Dabei spielt es keine Rolle ob es sich nun um Spiele, Anwendungen, Treiber oder CDs handelt. Wir wollen alle kommerzielle Titel erhalten.



Um dies legal bewerkstelligen zu können, brauchen wir immer eine Erlaubnis der jeweiligen Rechte-Inhaber.



Das größte Problem dabei ist, diese Rechte-Inhaber zu finden. Das nächste Problem ist dann, einen Kontakt mit den jeweiligen Rechte-Inhaber zu bekommen.



Wir bitten euch deswegen um Eure Hilfe.



Habt ihr Kontakt zu Rechte-Inhabern von Shareware oder kommerzieller Software?

Kennt ihr welche persönlich oder hattet mal Kontakt vor kurzem mit jemanden?



Dann schreibt uns bitte eine email an



http://www.amigafuture.de Wie ihr alle bestimmt wisst, veröffentlichen wir auf der Amiga Future Homepage und LeserCD Vollversionen von kommerziellen Titeln. Aber auch Shareware-Vollversionen sind immer wieder dabei.Dabei spielt es keine Rolle ob es sich nun um Spiele, Anwendungen, Treiber oder CDs handelt. Wir wollen alle kommerzielle Titel erhalten.Um dies legal bewerkstelligen zu können, brauchen wir immer eine Erlaubnis der jeweiligen Rechte-Inhaber.Das größte Problem dabei ist, diese Rechte-Inhaber zu finden. Das nächste Problem ist dann, einen Kontakt mit den jeweiligen Rechte-Inhaber zu bekommen.Wir bitten euch deswegen um Eure Hilfe.Habt ihr Kontakt zu Rechte-Inhabern von Shareware oder kommerzieller Software?Kennt ihr welche persönlich oder hattet mal Kontakt vor kurzem mit jemanden?Dann schreibt uns bitte eine email an redaktion@amigafuture.de

Back to previous page