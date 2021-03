Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Nippon Safes Inc: Nach 29 Jahren Freeware Published 22.03.2021 - 20:02 by osz



Hier geht es zum Wiki von ScummVM mit Informationen zum Spiel und einem Download-Link: Das Adventure-Spiel Nippon Safes Inc. von Dynabyte erschien im Jahre 1992. Wie man im Internet auf diversen Seiten nachlesen kann, erlangte das Spiel in den Spiele-Zeitschriften keine all zu hohe Wertung, was allerdings kein Hindernis sein soll das Spiel auszuprobieren, sollte man es nicht kennen, oder sich als waschechter Fan zu bekennen, wenn es wider Wertung diverser Zeitschriften dem so ist. Immerhin kann man jetzt, 29 Jahre später, das Spiel legal als Freeware herunterladen.Hier geht es zum Wiki von ScummVM mit Informationen zum Spiel und einem Download-Link: https://wiki.scummvm.org/index.php?titl ... _Safes_Inc

