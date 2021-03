Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

WarpDT: WebP V45.2 erschinenen Published 22.03.2021 - 19:51 by osz



Download, Lizenzkauf und natürlich weitere Informationen gibt es unter: WarpDT bietet diverse Datatypes für Bildformate als Shareware. So ist es zum Beispiel möglich das WebP-Dateiformat auch auf dem Amiga darzustellen. Genau dieses Datatype hat nun ein Update erfahren. Es wurden einige Fehler behoben und das aktuelle Datatype in Version 45.2 basiert nun auf Version 1.2.0 der libwebp, die von Google entwickelt wird.Download, Lizenzkauf und natürlich weitere Informationen gibt es unter: https://www.warpdt.co.uk/webp.php

