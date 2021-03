Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 21.03.2021 - 11:48 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Bifi 2 #9: Dem Sabouteur auf der Spur (RetroPlay Live/Amiga)



Jetzt sind wir offiziell wichtig! Ab in die VIP-Lounge. Und... hoppla, schon wieder gibt's Probleme. Zu dumm, dass eine Holztür scheinbar massiver ist als die chinesische Mauer. Bumms - armer Stoppelfeld. Leider gibt's hier außer einem arroganten Promi hier nicht viel zu finden, also sollten wir uns doch langsam mal um unseren Sicherheitsausweis kümmern. Problem: dem fehlt ein Foto. Und dem Fotoapparat fehlt eine Münze. Und die haben wir noch nicht.



https://www.youtube.com/watch?v=Zhu4WagRtWI





Bifi 2 #10: Der Sohn des Saboteurs (RetroPlay Live/Amiga)



In diesem Adventure rund um die Mini-Salami wissen wir jetzt: Wir wollen ein Gummientchen, also Abmarsch zu unserem Haus-und-Hof-Dealer! Doch nein, nichts zu machen - mit gutem Willen kommen wir dem nicht bei. Dann eben anders: wir haben Leuchtfarbe, eine Wasserpistole und Sprengstoff! Da muss sich doch was draus basteln lassen... Außerdem haben wir einen Sicherheitsausweis, und wir WERDEN IHN BENUTZEN! Wir wissen nur noch nicht, wie...



https://www.youtube.com/watch?v=J02JBsNlpFs





Historyline #213​: Amerikanische Bauweise (RetroPlay/Amiga)



Hagen beschäftigt sich mit dem Dehnungs-C des Hackens, Dennis dreht oder zieht Schrauben und History Line überrascht uns mit neuen Grafiken. Dabei muss Hagen die verrücktesten Manöver ausprobieren, um das Spiel nach vorne zu bringen, und was dem Einen sein Zolli* ist, ist dem Anderen sein Meter*. An der Front wird repariert, an der Modellbaucam geklemmt, das Wettrennen ist in vollem Gange.



* gemeint ist in beiden Fällen offensichtlich ein Gliedermaßstab mit Zentimetereinteilung



https://www.youtube.com/watch?v=KriOgxXyzoQ





Zuschauer-Zusendungen und ein sprachloses VD-Team (Retro ausgepackt / VD reacts)



Manchmal läuft's so richtig schief: Wir haben großartige Pakete von unseren Zuschauern bekommen, packen sie begeistert aus - und dann fehlt der Ton. Doch wir machen die Not zur Tugend und reagieren auf unser stummes Ausgepackt-Video. Viel Spaß mit "VD reacts" !



