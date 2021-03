Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RETROpulsiv 15.0.5 am 20.03.21 als Bewegtbildfernschalte Published 21.03.2021 - 11:19 by AndreasM



nachdem ein Termin für die RETROpulsiv 15.1 (Nachholversion für die entfallene 15.0) noch nicht absehbar ist, haben wir uns entschieden eine 15.0.5 als Bewegtbildfernschalte am 20.03.21 ab 15:05 Uhr zu veranstalten.



Die Veranstaltung wird den üblichen ungezwungenen Charakter haben und per Zoom stattfinden, weil die Hochschule hier über entsprechende Infrastruktur verfügt. Wir freuen uns riesig, Euch alle wenigstens online endlich wiederzusehen und sind natürlich auch neugierig auf Eure Retrocomputing-Lockdown-Projekte.



Falls jemand einen Vortrag halten möchte, gerne! Zoom bietet die Möglichkeit, virtuelle Räume für Breakout-Sessions (nein, nicht das Spiel... %-)) einzurichten.



Für diese besondere Variante der RETROpulsiv bitten wir um Eure Anmeldung bis 15.03.21 unter



Wir freuen uns auf Euch alle!



Viele Grüße

Christian Krenner

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Schöler Hallo allseits,nachdem ein Termin für die RETROpulsiv 15.1 (Nachholversion für die entfallene 15.0) noch nicht absehbar ist, haben wir uns entschieden eine 15.0.5 als Bewegtbildfernschalte am 20.03.21 ab 15:05 Uhr zu veranstalten.Die Veranstaltung wird den üblichen ungezwungenen Charakter haben und per Zoom stattfinden, weil die Hochschule hier über entsprechende Infrastruktur verfügt. Wir freuen uns riesig, Euch alle wenigstens online endlich wiederzusehen und sind natürlich auch neugierig auf Eure Retrocomputing-Lockdown-Projekte.Falls jemand einen Vortrag halten möchte, gerne! Zoom bietet die Möglichkeit, virtuelle Räume für Breakout-Sessions (nein, nicht das Spiel... %-)) einzurichten.Für diese besondere Variante der RETROpulsiv bitten wir um Eure Anmeldung bis 15.03.21 unter anmeldung@retropulsiv.de , damit wir besser planen können. Den Zoom-Link erhaltet Ihr dann kurz vor der Veranstaltung. Und natürlich werden wir abends wieder gemeinsam Pizza bestellen %-).Wir freuen uns auf Euch alle!Viele GrüßeChristian KrennerProf. Dr.-Ing. Thorsten Schöler

Back to previous page